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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Слов’янськ, є загиблий і постраждалі – Зеленський опублікував відео наслідків

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли Слов’янськ, є загиблий і постраждалі – Зеленський опублікував відео наслідків

Російські війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині. В результаті атаки є загиблий і постраждалі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів, – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що усі російські терористи будуть розбиті, а причетні до агресії понесуть відповідальність.

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Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі трьох авто. Окрім того, врятовано одну людину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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