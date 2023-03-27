РФ на тимчасово окупованих територіях планує збільшити кількість правоохоронців для репресій населення

Березень, 27 в 14:16

Окупанти на тимчасово захоплених територіях хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з “екстремізмом”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Правоохоронців планують набрати з колишніх міліціонерів та колаборантів. По факту “екстремісти” на ТОТ – це українці, тому завданням поліцаїв буде репресувати місцеве населення, – йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляє ЦНС, окупанти планують залучити релігійні та молодіжні рухи для “боротьби з екстремістською ідеологією”.

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Зазначається, що підконтрольні Кремлю діячі будуть займатись ідеологічною обробкою місцевих та виявляти тих, хто не піддається такій обробці.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські військові погрожують людям фізичною розправою для того, аби змусити українців отримувати російський паспорт.