Березень, 27 в 10:13

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в чергове відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку.

Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначено, що в районі виконання бойових завдань українськими захисниками він оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання.

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Командувач також прийняв низку рішень, спрямованих на посилення наших спроможностей щодо стримування та завдання ураження ворогу.

– Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми, – сказав він.

Сирський додав, що оборона Бахмута зумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

– Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дали змогу вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та діятимемо адекватно ситуації, що склалася, – наголосив він.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що головною передумовою для сповільнення наступу окупаційних російських військ на Бахмутському напрямку є грамотна оборона та грамотне проведення оборонної операції.

Джерело: Military Media Center