Березень, 27 в 22:24

Увечері 27 березня у Дніпрі пролунало кілька вибухів.

Оновлено 23:00. За попередньою інформацією, на Дніпропетровщині є збиття ворожих дронів Shahed-136, якими РФ атакувала Україну.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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– Ворог атакує Україну шахедами. Атакують з півночі і з південного східного напрямку – Брянської області і східне узбережжя Азовського моря, – сказав він.

Раніше про вибухи у Дніпрі повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.

Водночас голова облради Микола Лукашук закликав жителів Дніпра не ігнорувати повітряну тривогу, яку оголосили на території області о 21:55.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.