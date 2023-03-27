У найближчі тижні вони будуть перспективою № 1 для РФ: експерт про запеклі бої у двох містах України

Березень, 27 в 13:57

Бахмут та Авдіївка є ключовими містами, які обрала Росія, тож найближчими тижнями вони стануть для ворога “перспективою номер один”.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив працівник СБУ (2004-2015), консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак.

Щодо Бахмуту, то він дуже обережно говорить, що ситуація змінюється у кращий бік для України.

Зараз дивляться

– На Бахмутському напрямку росіяни рухаються. Якщо подивитися на мапу, то вони собі обрали дві ключові точки, які є для них пріоритетними — Бахмут та Авдіївку. Вони навіть схожі за ситуацією. Ці міста наближені до оточення, росіяни все для цього роблять. Але ми дуже обережно кажемо про те, що таке плато виходить, принаймні, в Бахмуті — росіяни вже не можуть так активно рухатися, як це було місяць тому, але вони ще і не відступають, – каже він.

Крім того, він зазначив, що сили армії РФ вже дійсно вичерпуються, але можуть бути десь і резерви, і додаткові мобілізовані.

– Я думаю, що росіяни переадресували свої зусилля на Авдіївку, там їм теж дещо вдається. Ці два міста на найближчі тижні будуть для них перспективою номер один, – розповів Ступак.