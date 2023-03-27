Березень, 27 в 12:21

У центрі тимчасово окупованого Донецька пролунали вибухи.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Він опублікував відповідне відео, на якому видно, що місто все у диму.

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Про причини “бавовни” у місті поки не відомо. Офіційного підтвердження інформації щодо вибухів також немає.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 березня, в Донецьку сталася “бавовна”. Там було вражено склад із ворожими боєприпасами та ліквідовано російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін з відео