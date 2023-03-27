Березень, 27 в 11:04

У результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що до складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника народного депутата України та посвідчення журналіста.

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– Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. В зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд ЗСУ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

Окрім того, під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

Збирали дані про станції, на яких розвантажують озброєння. СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ / 6 фотографий

Контррозвідники поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо – перебувають на території РФ. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.