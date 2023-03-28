Болгарія може продати Україні таку кількість боєприпасів, яка може переламати хід війни – ЗМІ

Березень, 28 в 10:51

Болгарія, ймовірно, продасть Україні величезну кількість боєприпасів через посередників, що може істотно вплинути на перебіг війни.

Про це сказав колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв, повідомляє Euroactiv.

Зазначено, що тимчасове Міноборони Болгарії передасть державному військовому заводу ВМЗ старі боєприпаси на суму майже 175 млн євро, а натомість отримає нові.

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Як пояснив ексміністр оборони Болгарії, мета полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила в Україну.

– Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Там величезне зростання цін на боєприпаси й ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну, – додав Ноєв.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського стандарту, які потрібні українській армії для підживлення величезного арсеналу зброї радянського стандарту.

– Це кількість боєприпасів, яка може переламати перебіг війни на деяких напрямках на українському фронті, – наголосив ексміністр.

Видання вказує, що 27 березня міністр оборони Болгарії Димитр Стоянов заявив, що схему з ВМЗ було погоджено лише “з метою оновлення запасів воєнного часу” для армії. Він додав, що це частина рішення Народних зборів надати підтримку Україні.

Лише три дні тому у Брюсселі болгарський президент Румен Радєв оголосив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що її не відправлять до України, попри те, що в середині грудня 2022 року парламент ухвалив рішення про те, що армія спрямовуватиме військову допомогу безпосередньо Києву.

Раніше у розслідуванні Euroactiv повідмлялось, що болгарська зброя щонайменше на $1 млрд надійшла в Україну через інші країни за останні два роки.

Джерело: Euroactiv