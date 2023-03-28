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Факти / Україна

Чергова ціль спецпризначенців СБУ: воїни знищили ворожий ЗРК ТОР-М2

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Чергова ціль спецпризначенців СБУ: воїни знищили ворожий ЗРК ТОР-М2
Фото: СБУ

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 російських окупантів.

Ворожу ціль воїни уразили за допомогою дрона-камікадзе. Це вже четвертий комплекс ТОР, який спецпризначенці СБУ знищили у березні цього року.

– Між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: А што случілось? – йдеться у повідомленні СБУ.

Ще однією мішенню став російський Град, який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.

Зараз дивляться

Вчора ми повідомляли, що спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту на броні просто “на марші”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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ЗСУ знищили 570 окупантів та майже 70 одиниць ворожої техніки за добу

Джерело: СБУ
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