Чергова ціль спецпризначенців СБУ: воїни знищили ворожий ЗРК ТОР-М2
Спецпризначенці Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 російських окупантів.
Ворожу ціль воїни уразили за допомогою дрона-камікадзе. Це вже четвертий комплекс ТОР, який спецпризначенці СБУ знищили у березні цього року.
– Між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: А што случілось? – йдеться у повідомленні СБУ.
Ще однією мішенню став російський Град, який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.
Вчора ми повідомляли, що спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту на броні просто “на марші”.
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