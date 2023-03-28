Березень, 28 в 13:00

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 російських окупантів.

Ворожу ціль воїни уразили за допомогою дрона-камікадзе. Це вже четвертий комплекс ТОР, який спецпризначенці СБУ знищили у березні цього року.

– Між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: А што случілось? – йдеться у повідомленні СБУ.

Ще однією мішенню став російський Град, який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.

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Вчора ми повідомляли, що спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту на броні просто “на марші”.

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