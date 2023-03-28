На Прикарпатті скоротили комендантську годину

Березень, 28 в 11:21

Івано-Франківська область скорочує тривалість комендантської години. З 29 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Таке рішення сьогодні прийняли під час засідання Ради оборони області.

Зараз дивляться

– Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години. Відтак на моєму телеграм-каналі було проведено опитування… У ньому взяла участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години, – зазначила глава ОВА.

Раніше комендантську годину скоротили у Києві. З 26 березня вона триває від 00:00 до 05:00 щодня.