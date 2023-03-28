Березень, 28 в 17:55

У Запорізькій області, в районі тимчасово окупованого Мелітополя, була підірвана підстанція.

Про це 28 березня у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Щось підгорає у росіян під Мелітополем, – написав він.

За словами Федорова, в окупантів було підірвано підстанцію, яка розташована біля села Федорівка Терпіннівської сільради.

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Перед цим, 27 березня, в Мелітополі було чутно вибухи у двох будівлях, де російські загарбники встановили окупаційну “адміністрацію” спецслужб “МДБ”.

Мер міста Федоров казав, що російські загарбники перетворили Мелітополь на військову базу, оскільки розміщують техніку посеред житлових кварталів, а в гуртожитках розселяють особовий склад.

Крім того, міський голова Мелітополя заявляв, що у місті понад 500 місцевих жителів перебуває у катівнях, облаштованих Росією. Після кожного вибуху в місті окупанти посилюють фільтраційні заходи.