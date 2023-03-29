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Факти / Україна

Помер польський волонтер Марек – він потрапив під обстріл РФ біля Бахмута

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
волонтер Марек

У Києві помер польський волонтер Марек, якого поранили під Бахмутом. Він потрапив під російський обстріл 16 березня під час надання гуманітарної допомоги на маршруті Костянтинівка – Часів Яр.

Про це повідомила організація Inicjatywa Nehemiasz у соціальній мережі Facebook.

Медики боролися за його життя протягом тижня, але 27 березня волонтер помер у лікарні Києва.

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У Inicjatywa Nehemiasz повідомили, що Марек їздив з допомогою в Україну з осені 2022 року.

– Він дуже серйозно ставився до цих подорожей і був причетний до їхньої підготовки, контактував з українською стороною та брав активну участь в них. Був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецьку, – зазначили в організації.

Допис супроводжують світлини з Мареком, де він, зокрема, біля зруйнованого російськими обстрілами храму.

волонтер Марек

Фото: Inicjatywa Nehemiah

Є також шеврон волонтера, де написано його ім’я і позивний Марек/Ведмедик.

волонтер Марек

Фото: Inicjatywa Nehemiah

В організації вказують, що один з українських лідерів допомоги, який знав Марека особисто, написав про нього так: Марек був людиною. Їх дуже мало. Обіймаю міцно і сумую з вами разом.

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Фото: Inicjatywa Nehemiah

Джерело: Inicjatywa Nehemiah

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