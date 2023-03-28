Березень, 28 в 11:43

Українські кіберфахівці команди Кібер Спротив змогли визначити та отримати персональну інформацію та приватні листування російського воєнного злочинця, командира штурмового авіаційного полку РФ Сергія Атрощенка, який народився на Житомирщині.

Про це повідомляє розвідувальна спільнота InformNapalm, яка отримала дані від Кібер Спротиву.

Сергій Атрощенко є командиром в/ч 75387, 960 штурмового авіаційного полку Російської Федерації. Його авіаполк дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю на березі Азовського моря.

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За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, саме цей російський полковник віддавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі навесні 2022 року.

Встановлено, що літаки, які бомбардували Маріуполь, злітали з аеродрому Приморсько-Ахтарська.

Українські кіберфахівці декілька місяців контролювали листування Атрощенка.

Наразі з урахуванням його відмови від співпраці з розвідувальними структурами, ухвалено рішення оприлюднити його персональну інформацію та інформацію про полк.

Крім того, матеріали щодо Атрощенка та його підлеглих вже передали для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду.

Що відомо про Сергія Атрощенка

Він народився 5 травня 1981 року у місті Овруч, Житомирської області, України. Потім жив у російському Липецьку, був прописаний у Воронежі.

Деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у селища Гвардійське в окупованому Криму. Наразі проживає в орендованій квартирі за адресою, яку вдалося встановити завдяки документам про вакцинацію від Covid-19.

Українським кіберспеціалістам із поштових скриньок Атрощенка вдалося знайти та виокремити різні деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, які цікаві для розвідки.

В листуваннях полковника знайшли архівну пояснювальну записку до магістерської дисертації 2016 року про рішення командира на знищення літака далекого радіолокаційного виявлення (укр. – ДРЛВ, рос. – ДРЛО) противника.

Нагадаємо, що 26 лютого 2023 року саме такий російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У був пошкоджений партизанами на аеродромі Мачулищі в Білорусі.