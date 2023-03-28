Березень, 28 в 14:53

Розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідома особа в українській військовій формі начебто стріляє по цивільному авто жінки з малою дитиною, — є російським фейком і ворожою ІПСО.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Розвідники зазначають, що про постановочність відео свідчать наступні факти:

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Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище ДНР; Одне з джерел вкиду — нік “Юрий Алексеич Z V”; Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту; Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України; Кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений в РФ та ніколи не поставлявся до України; Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

– Цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське МЗС, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у “нацизмі”, миттю його прибрало, – додають у ГУР.

Сфабриковане відео є черговою спробою росіян дискредитувати ЗСУ, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти.

Раніше окупаційні ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у Росії.