Березень, 28 в 20:25

Росія не зможе завдати ядерного удару, а її розміщення ядерної зброї на території Білорусі є спробою залякати громадськість.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

На думку експерта, розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї не матиме суттєвих наслідків, оскільки як застосування її проти України, так і проти країн НАТО, викличе відповідь з боку Заходу, включно із можливим втручанням країн організації Північноатлантичного договору у російсько-українську війну.

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– Її (ядерну зброю. – Ред.) не можна використати ані проти країн Балтії, ані проти Польщі, тому що це ядерний конфлікт. Але з якою метою? З метою чого? Дуже цікаве те, що Росія дуже полюбляє погрожувати якимись тактичними ударами, ядерною зброєю. Але наприкінці ще 1970-х та початку 1980-х років, використання тактичної ядерної зброї вже не було ефективним, – каже експерт.

За його словами, сьогодні у війні, де використовуються сучасні тактика і стратегія ведення бойових дій, тактична ядерна зброя не матиме вирішального ефекту.

– Одже це виключно така собі “лякалочка” російських пропагандистів, – пояснив він.

Крім того, Китай, який підтримує російським режим, буде незадоволений, якщо Росія застосує ядерну зброю, оскільки це обговорювалося під час зустрічі між лідерами КНР і РФ.

Західні танки в Україні

Олександр Коваленко також прокоментував прибуття до України західних танків, як то британські Challenger 2 та німецькі Leopard 2.

Він нагадав, що США вже оголосили про поставки танків Abrams M1 A1, хоч вони і менш сучасні, ніж модифікація Abrams M1 A2.

– Вони, M1 A1, які були у використанні, уже готуються до передачі, щоб прискорити цей процес. Бо підготовка екіпажу на Abrams відбувається набагато швидше, ніж виробництво самого Abrams M1 A2, – пояснив він.

За його словами, танки Abrams M1 A1 неможливо порівнювати з російськими танками, оскільки РФ доводиться розконсервовувати танки радянських часів, щоб підтримувати своє вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що до України прибули британські танки Challenger 2. Міністр оборони України Олексій Резніков проїхався на одному з цих танків та опублікував відео випробування цього танку.

Крім того, напередодні очільник Міноборони показав нові бойові машини, які українське військо вже отримало від західних партнерів.