ЗСУ знищили 570 окупантів та майже 70 одиниць ворожої техніки за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 171 730 своїх військових, з них 570 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати загарбників з 24.02.22 до 28.03.23:
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- танків ‒ 3602 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+13) од,
- артилерійських систем – 2653 (+15) од,
- РСЗВ – 525 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 287 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.