Березень, 28 в 8:25

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 171 730 своїх військових, з них 570 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 до 28.03.23:

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танків ‒ 3602 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6966 (+13) од,

артилерійських систем – 2653 (+15) од,

РСЗВ – 525 (+2) од,

засобів ППО ‒ 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 287 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.