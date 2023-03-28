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Факти / Україна

ЗСУ знищили 570 окупантів та майже 70 одиниць ворожої техніки за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 171 730 своїх військових, з них 570 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 до 28.03.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3602 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6966 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2653 (+15) од,
  • РСЗВ – 525 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 277 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 287 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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