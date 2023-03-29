Британський аналітик припустив, коли Україна перекине танки від союзників на фронт

Березень, 29 в 13:44

Перші британські танки Challenger 2 прибули в Україну, але їх не відправлять на фронт, поки не буде сформована танкова бригада чисельністю 100 осіб.

Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

Він вважає, що Україна, перш ніж відправляти британські танки на фронт, дочекається прибуття танків Leopard 2 німецького виробництва від своїх союзників, причому дочекається кінця сезону дощів.

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Він сказав, що не очікує переміщення танків на фронт ще протягом місяця, оскільки волога місцевість змусить танки виїхати на дороги і фактично передасть їх у руки ворога.

За його словами, щойно 50-100 танків будуть зосереджені на сухій місцевості, це буде інша історія.

— Якщо вони зроблять це належним чином, з усією бронетехнікою, яка буде з ними, з усією підтримкою і всім іншим, вони прорвуть все, що росіяни мають на землі. Але вони мають зробити це правильно, і саме тому вони не підуть раніше, – сказав Кларк.

Сучасні системи управління Leopard 2 будуть невід’ємною частиною, тому що вони дозволяють гарматі залишатися повністю нерухомою під час руху танка на бездоріжжі.

Професор Кларк розповів, що військові на навчання з танками Leopard проводять своєрідний пивний челендж. Тобто, ставлять повну склянку пива на ствол, а потім їдуть по бездоріжжю, а ствол залишається настільки стійким, що пиво не розливається.

Він додав, що це дуже важливо, тому що це означає, що танк може вести вогонь по бездоріжжю.