Коли будуть затверджені результати голосування до Антикорради при Міноборони – дата

Березень, 29 в 19:38

Офіційні результати голосування до Антикорради при Міноборони будуть затверджені у п’ятницю, 31 березня.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

– Наразі Комісія із забезпечення проведення конкурсу очікує від оператора мобільного зв’язку офіційної інформації про перебіг голосування. І вже у п’ятницю, 31 березня, у строки, визначені Положенням про Антикорраду, Комісія із забезпечення проведення конкурсу затвердить результати голосування, – йдеться у повідомленні.

До речі, раніше в звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) йшлося, що Україна демонструє прогрес у виконанні рекомендацій в сфері боротьби з корупцією стосовно народних депутатів, суддів і прокурорів.