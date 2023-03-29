Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Коли будуть затверджені результати голосування до Антикорради при Міноборони – дата

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Міноборони України
Фото: Міноборони

Офіційні результати голосування до Антикорради при Міноборони будуть затверджені у п’ятницю, 31 березня.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

– Наразі Комісія із забезпечення проведення конкурсу очікує від оператора мобільного зв’язку офіційної інформації про перебіг голосування. І вже у п’ятницю, 31 березня, у строки, визначені Положенням про Антикорраду, Комісія із забезпечення проведення конкурсу затвердить результати голосування, – йдеться у повідомленні.

До речі, раніше в звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) йшлося, що Україна демонструє прогрес у виконанні рекомендацій в сфері боротьби з корупцією стосовно народних депутатів, суддів і прокурорів.

Зараз дивляться

 

Джерело: Міноборони
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка