Березень, 29 в 0:05

Український наступ може початися не навесні, а на початку або в середині літа 2023 року.

Про це заявив старший аналітик Повернись живим Микола Бєлєсков в інтерв’ю Настоящее время.

– Не розумію, чому в людей виникло це очікування, що наступ буде просто зараз. Коли ми говоримо про наступ, це питання дуже серйозної підготовки. Тільки в січні 2023 року Україні були обіцяні різні танки, броньовані машини, артилерійські системи. Ще потрібно до них отримати боєприпаси. Ніхто не казав, що ми це робитимемо на початку чи в середині весни. Реалістично кажучи, то це кінець другого кварталу – початок третього кварталу, – сказав він.

За його словами, зараз українській армії необхідно закінчити підготовку і накопичити достатньо техніки.

Зараз дивляться

– Потім уже треба буде проводити комплекс дій щодо введення в оману противника… Те, що ми робили, наприклад, на початку осені минулого року і що дало можливість провести якісний наступ у Харківській області, – додав Бєлєсков.

Аналітик вважає, що для наступу ЗСУ зараз також не сприяє такий фактор, як погодні умови.

– Навіть якби в України було б більше бронетехніки, то погодні умови не дають змоги діяти польовими дорогами, тобто маневрувати бронетехнікою, вести справжню маневрену війну, – додав Бєлєсков.

Микола Бєлєсков також заявив, що Україна втратила безліч професійних кадрів, поки Захід не міг визначитися з поставками озброєння українській армії.

– Є певні об’єктивні обмеження, які відсувають український контрнаступ. Вікно можливостей буде деякий час. Воно з’являється внаслідок втрат, яких зазнає російська армія через невдалий наступ за схід України, поки Росія не оголосить другу хвилю мобілізації, – сказав він.

Раніше аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що президент РФ Володимир Путін буде змушений почати процес мирних переговорів, коли усвідомить, що війну йому не виграти, і поставлених цілей не досягти. Цьому може сприяти контрнаступ ЗСУ у 2023 році.