Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Крок на зміцнення духовної незалежності: Зеленський про виселення УПЦ МП з Лаври

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні Україна зробила крок до зміцнення духовної незалежності, а також до захисту суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи виселення представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.

– Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 1991 року. Так буде завжди, – наголосив він.

Зараз дивляться

Зеленський повідомив, що сьогодні взяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента США Джо Байдена.

– Позиція України, як завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту, – сказав глава держави.

Завдяки підтримці партнерів вже найближчими місяцями українські захисники зможуть бути активнішими на передовій, заявив Зеленський.

Також він подякував бійцям, які стійко та результативно б’ються на Бахмутському напрямку.

Читайте
Зеленський у розмові з прем’єркою Італії подякував їй за палкий виступ у парламенті

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка