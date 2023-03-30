Березень, 29 в 22:33

Сьогодні Україна зробила крок до зміцнення духовної незалежності, а також до захисту суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи виселення представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.

– Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 1991 року. Так буде завжди, – наголосив він.

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Зеленський повідомив, що сьогодні взяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента США Джо Байдена.

– Позиція України, як завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту, – сказав глава держави.

Завдяки підтримці партнерів вже найближчими місяцями українські захисники зможуть бути активнішими на передовій, заявив Зеленський.

Також він подякував бійцям, які стійко та результативно б’ються на Бахмутському напрямку.