“Мінують” будинки: у Мелітополі окупанти вдалися до нового методу тиску

29 березня окупанти оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків у Мелітополі, вигадавши історію про “анонімні дзвінки”.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Мабуть забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери прив’язані до паспортів. Цього разу самі ж спростували інформацію, – зазначив міський голова.

Він додав, що такий метод загарбники використали як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей.

– Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу – може, знову спростують, може, “виявлять вибухівку”, яку самі ж і підклали, а може, щось підірвуть, додавши до безкінечного переліку жертв окупації мирних мелітопольців.

Життя в окупації наднебезпечне. Тому вчергове закликаю виїжджати на підконтрольну Україні територію чи в країни Євросоюзу за першої ж можливості, – наголосив Федоров.