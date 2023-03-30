Березень, 29 в 22:30

Президент України Володимир Зеленський закликав до збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла.

Про це він заявив під час Саміту за демократію 2023, організованому президентом США Джо Байденом.

У своєму виступі український лідер нагадав, що Росія давно воює з демократичними державами по всьому світу, підключаючи механізми дезінформації, корупції, втручання у вибори, шпигунства, кіберзлочинності, а під час повномасштабного вторгнення до України вдалася до спроб спровокувати глобальну енергетичну й продовольчу кризу.

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– Вороги свободи за останні десятиліття не втратили жодного року. Вони спрямували весь свій час і необмежені кошти на ослаблення, розбещення і підрив демократій. Але чи всі зусилля вільного світу були спрямовані на обмеження агресивного потенціалу тиранів і притягнення їх до юридичної відповідальності за свої злочини? На жаль, ні. Ми маємо це виправити, – сказав президент України.

Він додав, що сучасним демократіям необхідно навчитися бути безкомпромісними перед лицем зла.

– По-перше, не треба думати, як зберегти обличчя Путіна… Ми маємо думати про те, як зберегти повагу до демократії в тих країнах, де свобода ще не перемогла, – сказав Зеленський.

По-друге, “захист демократій повинен мати всю зброю, яка б надійно гарантувала поразку агресора”, додав президент.

Український лідер закликав учасників Саміту до активізації процесу заморожування активів російських великих бізнесменів, оскільки “вони повинні мати мотив діяти на захист свободи та покласти край агресії й терористичному правлінню Кремля”.

Крім того, Володимир Зеленський закликав прискорити запровадження санкцій проти Росії.

– Коли наші бійці відбивають штурми під Бахмутом, вони не можуть чекати тижнями, перш ніж зробити артилерійський постріл у відповідь на ворожі дії. Вогонь має бути моментальним і таким, щоб нейтралізувати загрозу. Усі наші рішення мають бути такими самими. Але, чомусь, санкції проти Росії значно повільніші, ніж агресія РФ. Глобальний тиск на російську еліту слабший, ніж її мотив терпіти Кремль. Підтримка українських військових в окопах менш далекобійна, ніж зброя терористів, які діють проти нас, – сказав він.

Український президент підкреслив, що демократіям по всьому світу потрібна перемога.

– Саме цього року, не пізніше, і ми в змозі це забезпечити. Україна і всі, хто допомагає. Але діяти потрібно швидше, – резюмував президент.

Перед цим президент США Джо Байден відкрив Саміт за демократію обіцянкою виділити ще $690 млн на підтримку програм розвитку демократії по всьому світу протягом наступних 2 років.