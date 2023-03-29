У пріоритеті – посівна: у Черкаській області скорочують комендантську годину
Із 3 квітня в Черкаській області буде скорочено комендантську годину.
Починаючи з понеділка, вона триватиме з 00:00 до 04:00.
Комендантську годину на Черкащині скоротили, зважаючи на безпекову ситуацію та потреби української економіки.
Скорочення тривалості комендантської години в регіоні сприятиме посівній кампанії та нарощуванню виробничих потужностей, зауважує керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
Виняток – лише коли лунає сигнал повітряної тривоги.
До 2 квітня комендантська година в Черкасах та області триватиме з 23:00 до 05:00.
Нагадаємо, що в Києві комендантську годину було скорочено 26 березня з 00:00 до 05:00.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ігор Табурець