У пріоритеті – посівна: у Черкаській області скорочують комендантську годину

Березень, 29 в 13:59

Із 3 квітня в Черкаській області буде скорочено комендантську годину.

Починаючи з понеділка, вона триватиме з 00:00 до 04:00.

Комендантську годину на Черкащині скоротили, зважаючи на безпекову ситуацію та потреби української економіки.

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Скорочення тривалості комендантської години в регіоні сприятиме посівній кампанії та нарощуванню виробничих потужностей, зауважує керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Виняток – лише коли лунає сигнал повітряної тривоги.

До 2 квітня комендантська година в Черкасах та області триватиме з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що в Києві комендантську годину було скорочено 26 березня з 00:00 до 05:00.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець