Українцям покажуть артефакти із затонулого крейсера Москва

Березень, 29 в 15:16

У квітні Національний військово-історичний музей України відкриє експозицію до річниці знищення російського крейсера Москва, повідомив на брифінгу в Military Media Center його директор Андрій Ільєнко.

За його словами, на виставці представлять рятувальний круг, сигнальний буй та багато інших цікавих артефактів із затонулого флагмана Чорноморського флоту РФ.

– Маючи допуск до місць проведення бойових дій, працівники нашого музею нині мають змогу збирати артефакти війни, – наголосив він, нагадавши, що у травні 2022-го музей вже організовував виставку знищеної російської техніки просто неба в Києві.

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