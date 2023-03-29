Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Сил НАТО – про що домовилися
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.
– Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу, – йдеться у повідомленні.
Також, головнокомандувачі домовилися і надалі активно взаємодіяти.
– Україні потрібна перемога, – резюмував Залужний.
Нагадаємо, 24 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.
Вони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв‘язок.