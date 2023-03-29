Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Сил НАТО – про що домовилися

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Сил НАТО – про що домовилися

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. 

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

– Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу, – йдеться у повідомленні.

Також, головнокомандувачі домовилися і надалі активно взаємодіяти. 

Зараз дивляться

– Україні потрібна перемога, – резюмував Залужний.

Нагадаємо, 24 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.

Вони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв‘язок.

Читайте
Резніков розповів, коли Україна розпочне контрнаступ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка