Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Сил НАТО – про що домовилися

Березень, 29 в 16:32

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

– Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу, – йдеться у повідомленні.

Також, головнокомандувачі домовилися і надалі активно взаємодіяти.

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– Україні потрібна перемога, – резюмував Залужний.

Нагадаємо, 24 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном.

Вони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв‘язок.