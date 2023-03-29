Зеленський назвав необхідну кількість Patriot для України

Березень, 29 в 18:45

Україна потребує 20 батарей ЗРК Patriot для захисту від російських ракет.

Про це в інтерв’ю журналістам The Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський. І навіть цього може бути недостатньо, “оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет”.

– У нас є чудові рішення щодо Patriot , але ми не маємо їх по-справжньому, – зауважив Зеленський, говорячи про систему протиповітряної оборони американського виробництва.

Із січня українські солдати навчалися у США, як користуватися системою Patriot, але вона ще не розгорнута в Україні.

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Глава держави також додав, що одна європейська країна надіслала Україні ще одну систему протиповітряної оборони, але вона не спрацювала, тож “довелося міняти її знову йзнову”. Проте він не назвав, яка саме це країна.

Президент також нагадав про потребу України у винищувачах. Він заявив, що “у нас досі нічого немає, коли йдеться про сучасні військові літаки”.