Березень, 29 в 21:49

У телефонній розмові з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні президент України Володимир Зеленський обговорив двосторонні та міжнародні ініціативи.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

– Провів продуктивну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Говорили про наші двосторонні та міжнародні ініціативи. Шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ із території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку. Працюємо далі, – написав він.

З італійського боку заявили, що президент Зеленський “висловив свою вдячність за майбутню Римську конференцію з питань відновлення України, заплановану на 26 квітня, яка є важливою можливістю для зміцнення відносин між італійськими компаніями та Україною”.

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– Український президент висловив вдячність Італії, нагадав про сильну мотивацію української армії та висловив упевненість у здатності відбити атаки Росії на захист територіальної цілісності України, зокрема завдяки допомозі західних держав, включно з Італією, – пише італійське інформагентство ANSA.

Крім того, президент України подякував прем’єр-міністерці Мелоні за її візит до Києва 21 лютого та її виступ в італійському парламенті 21 березня, напередодні Європейської ради.

Йдеться про виступ Джорджі Мелоні, в якому вона розкритикувала італійських парламентарів, які закликали зупинити підтримку України, оскільки це, на думку окремих членів парламенту Італії, втягує Рим у війну з Росією.