Березень, 30 в 11:25

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що повторення несподіваного нападу російської армії на Київ, як це відбувалося у 2022 році, не буде.

Про це він сказав в інтерв’ю Gazeta.ua.

За словами Юсова, український кордон укріплений. Система протиповітряної та протиракетної оборони працює і має додаткові можливості.

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Розвідувальної інформації і в України, і наших партнерів значно більше. Триває відкрита війна, і фактору несподіванки вже не буде.

Проте Юсов наголошує, що відкидати можливість нового нападу на РФ на Київ все ж не варто.

– Це не означає, що спроб не буде. Але це буде суїцидальний крок, адже повторення ефекту 24 лютого вже не буде, – сказав речник ГУР.

До того ж Путін не полишає спроб втягнути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у війну.

– Ми говоримо про наземну операцію. Але за останній рік нічого не вдалося. І немає ознак, що вийде найближчим часом, – сказав Андрій Юсов.

Раніше речник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія не отримала очікувану допомогу від Китаю, оскільки Пекін більш зацікавлений у забезпечені власних інтересів. Китай хоче захищати власні національні інтереси.