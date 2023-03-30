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Факти / Україна

Фільтрація в Красноперекопську: ФСБшники роздягають та б’ють людей під час допитів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
побиття згвалтування
Фото: Dreamstime

Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини в окремих населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Інформація про це є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, працівники ФСБ вдаються до активних контррозвідувальних заходів.

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Супроводжується це принизливими процедурами фільтрації.

Зокрема, відомі факти, що в Красноперекопську цивільних роздягають та б’ють під час допитів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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