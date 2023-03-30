Березень, 30 в 17:39

Російські окупанти створюють приватні військові компанії (ПВК) у тимчасово захопленому Криму не лише для боїв на півострові під час контрнаступу ЗСУ, а й для захисту награбованого майна.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він прокоментував інформацію щодо створення кримським гауляйтером Сергієм Аксьоновим нової ПВК Конвой.

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– Загарбники створюють так звані “приватні військові компанії” в межах підготовки до бойових дій на півострові. Але значною мірою цей крок також здійснюється заради особистої безпеки та для недоторканності награбованого майна, – наголосив Черняк.

Він уточнив, що саме з метою захисту власної безпеки та награбованого свою ПВК створює і російська корпорація Газпром.

Представник ГУР додав, що приватна армія навряд чи допоможе окупантам. Він нагадав, що на території окупованого Криму періодично лунають вибухи, які ще називають “бавовною”.

За словами Черняка, це чіткий сигнал росіянам, що окупація півострова є тимчасовою.

– Якщо аксьонови та інші злочинці в Криму хочуть конвой, то Україна здатна його забезпечити: здатись і понести законну відповідальність – наразі аж ніяк не найгірший сценарій, адже потім такої опції вже може й не бути, – додав він.

Нещодавно з’явилася інформація, що на території тимчасово окупованого Криму призначений Кремлем маріонетковий “очільник” Сергій Аксьонов створив так звану ПВК Конвой. Керує цією організацією представник ПВК Вагнера.