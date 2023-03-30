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Факти / Україна

Карта бойових дій на 30.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 400-ту добу повномасштабної війни в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Українські захисники за добу відбили понад 60 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 30.03.2023

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  • особового складу ‒ близько 172 900 (+560),
  • танків ‒ 3 610 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8),
  • артилерійських систем – 2 671 (+12),
  • реактивних систем залпового вогню – 526,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 278 (+1),
  • літаків – 306,
  • гелікоптерів – 291,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 239,
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11),
  • спеціальної техніки ‒ 291 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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