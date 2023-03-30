Карта бойових дій на 30.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 30 в 6:17

На 400-ту добу повномасштабної війни в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Українські захисники за добу відбили понад 60 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 30.03.2023

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особового складу ‒ близько 172 900 (+560),

танків ‒ 3 610 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8),

артилерійських систем – 2 671 (+12),

реактивних систем залпового вогню – 526,

засобів протиповітряної оборони ‒ 278 (+1),

літаків – 306,

гелікоптерів – 291,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 239,

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11),

спеціальної техніки ‒ 291 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.