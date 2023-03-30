Карта бойових дій на 30.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 400-ту добу повномасштабної війни в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Українські захисники за добу відбили понад 60 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 30.03.2023
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Втрати РФ на 30 березня 2023
- особового складу ‒ близько 172 900 (+560),
- танків ‒ 3 610 (+1),
- бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8),
- артилерійських систем – 2 671 (+12),
- реактивних систем залпового вогню – 526,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 278 (+1),
- літаків – 306,
- гелікоптерів – 291,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 239,
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11),
- спеціальної техніки ‒ 291 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.