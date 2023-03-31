Березень, 30 в 21:53

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов росіян, у межах якого з 1 квітня по 15 липня поточного року на військову службу призвуть 147 тисяч осіб.

Відповідний указ російського диктатора опублікований на уряду РФ.

– Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тис. осіб, – йдеться у документі.

Зазначимо, що торік восени на військову службу було призвано 120 тис. осіб, а навесні 2022 року – 134,5 тис.

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У минулі роки кожен призов у Росії стосувався близько 130 тисяч росіян.

Як повідомляла розвідка Великої Британії, Росія хоче розгорнути кампанію з метою набрати додаткові 400 тис. військових.

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