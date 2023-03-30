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Факти / Україна

Настрої в російських елітах змінилися: Піонтковський розповів, коли може закінчитися війна

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Настрої в російських елітах змінилися: Піонтковський розповів, коли може закінчитися війна
Фото: Нацполіція

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський вважає, що війна Росії проти України може закінчитися у 2023 році, адже такі настрої панують у російських елітах.

Про це Піонтковський висловився в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він згадав телефонну розмову російського продюсера Йосипа Пригожина з бізнесменом Фархадом Ахмедовим, в якому обоє критикують президента Володимира Путіна, його найближче оточення, російських найвищих чиновників.

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– Це типовий зріз настроїв російської верхівки. У грудні була інша ситуація, ми живемо в зовсім іншому світі, — наголосив Піонтковський.

Політолог розповів і про реакцію США на ядерний шантаж диктатора Путіна.

– Основний мотив: Ну скільки він може нас залякувати? Усі розуміють, що він хоче вплинути на рішення постачати зброю в Україну для весняного контрнаступу ЗСУ. Ніхто до нього прислухатися не буде, — упевнений публіцист.

Піонтковський наголосив, що в Республіканській партії відбулася зміна риторики. Наприклад, губернатор Флориди та можливий кандидат в президенти Рон Десантіс змінив свою позицію щодо допомоги США Україні та й взагалі щодо війни.

За словами Андрія Піонтковського, тепер Десантіс вимагає посилення підтримки України, а Путіна вважає воєнним злочинцем, який сидить на бензоколонці та розмахує ядерною бомбою.

Наразі в США сформувався повний політичний консенсус підтримки України, за винятком деяких політиків.

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