Березень, 30 в 11:51

У ході контрдиверсійних заходів в Одеській області СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Чоловік наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що на початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників.

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Для цього чоловік адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де “розганяв” дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.

Наводив ракети на електропідстанції. СБУ затримала на Одещині російського агента / 2 фотографии

У подальшому агент виконував додаткові завдання свого “куратора” з ФСБ. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні, а також передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

При обшуку за місцем проживання виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.