Наводив ракети на електропідстанції. СБУ затримала на Одещині російського агента
У ході контрдиверсійних заходів в Одеській області СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Чоловік наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначено, що на початку повномасштабного вторгнення ворожий поплічник намагався організувати в Одесі пропагандистську мережу, яка агітувала місцевих жителів підтримати російських загарбників.
Для цього чоловік адміністрував декілька проросійських телеграм-каналів, де “розганяв” дезінформацію про ситуацію на південному фронті та намагався дискредитувати Сили оборони.
У подальшому агент виконував додаткові завдання свого “куратора” з ФСБ. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні, а також передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, у тому числі електропідстанцій.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.
При обшуку за місцем проживання виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.