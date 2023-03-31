Березень, 30 в 23:39

Уряд ухвалив постанову щодо скасування висновків СБУ для імпорту військових товарів та комплектовань.

Про це повідомили у Мінцифри.

– Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну товарів і комплектовань військового призначення та подвійного використання. Це означає, що наші захисники й захисниці швидше отримуватимуть необхідне обладнання на фронті, – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що раніше, щоб отримати висновок від СБУ, треба було чекати близько 15 днів.

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Тепер, під час дії воєнного стану, такої необхідності більше немає.

Нагадаємо, що раніше уряд ухвалив постанову щодо калькуляції БпЛА, яка дасть старт масовому виробництву українських безпілотників.

Раніше експрем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена передати України винищувачі F-16, оскільки, за його словами, військова допомога Україні має вирішальне значення.