Після контрнаступу на Харківщини та повернення Херсону Україна готує наступні кроки – Зеленський
Україна готує наступні кроки, активні дії до наближення нашої перемоги.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
– Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину… Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги, – зазначив він.
Крім того, голова держави сказав, що “жодного сліду Росії на нашій землі не залишиться”.
– І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього, – додав він.
Крім того, Зеленський повідомив, що сьогодні був на звʼязку з командувачами, з розвідкою.
– Наради щодо внутрішньої ситуації. Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера – до австрійського парламенту. І дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну Rheinmetall… Дякую партнерам за готовність співпрацювати з нами ще змістовніше. Завтра теж буде активним. Максимально. Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу! – каже президент.