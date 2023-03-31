Після контрнаступу на Харківщини та повернення Херсону Україна готує наступні кроки – Зеленський

Березень, 30 в 22:27

Україна готує наступні кроки, активні дії до наближення нашої перемоги.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину… Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги, – зазначив він.

Крім того, голова держави сказав, що “жодного сліду Росії на нашій землі не залишиться”.

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– І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього, – додав він.

Крім того, Зеленський повідомив, що сьогодні був на звʼязку з командувачами, з розвідкою.