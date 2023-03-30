Помножив на нуль свої відносини з Китаєм: Подоляк про заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі

Березень, 30 в 20:36

Президент Китаю Сі Цзіньпін приїжджав до Росії, аби зафіксувати свою нову політичну роль у глобальній політиці, а не для того, аби надати РФ потужну інформаційну, економічну, військову та дипломатичну підтримку. Проте заявою про розміщення ядерної зброї у Білорусі кремлівський диктатор Володимир Путін лише помножив на нуль відносини РФ із КНР.

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ефірі українського національного телемарафону.

– І це (розміщення ядерної зброї у Білорусі. – Ред.) спровокує певні наслідки для Росії, тому що Китай приїхав не для цього, Китай приїхав для того, аби зафіксувати свою нову роль, політичну роль у глобальній політиці. Китай розуміє, що Росія, як суб’єкт глобального процесу, вже не існує. І Китай хоче зайняти це місце, тому що він вважає, що світ повинен бути багатополярним. Але для того, щоб зайняти йому потрібно врегулювати питання агресивної моськиної поведінки Росії. Китай приїхав подивитися, чи зможе він це зробити, а з іншого боку він, як досить продуманий та хитрий партнер РФ, хоче перебудувати архитектуру державності Росії, взяти її під контроль. Але цими словами про розміщення ядерної зброї у сховищі у Білорусі Путін практично помножив на нуль свої відносини з Китаєм також він довів нашим партнерам, що там немає з ким розмовляти, – зазначив він.

Крім того, Подоляк вважає, що заявою про розміщення ядерної зброї Путін суттєво збільшив ризики для Білорусі.

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