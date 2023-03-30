Руки гниють геть уже, трьох пальців не відчуваю: окупант про ситуацію у тилу та відсутність відпусток
Військовослужбовець Росії відмовляється залишатися на позиціях у разі відсутності відпусток.
Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні.
– Я тут усіх перестріляю тоді. Я залишатися не збираюся. У мене ще у пістолеті 8 набоїв лишилося, – каже російський солдат.
Співрозмовниця розповідає, що серед знайомих військовослужбовців повертали лише багатодітних батьків і людей похилого віку.
На що окупант каже:
– Руки гниють геть уже … трьох пальців не відчуваю.
Крім того, з розмови стає зрозумілим, що офіцерів на позиціях немає, командують ними молодші сержанти.
Також російські окупанти скаржаться на значні втрати та низький рівень продовольчого забезпечення на фронті в Україні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: ГУР