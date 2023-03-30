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Факти / Україна

Руки гниють геть уже, трьох пальців не відчуваю: окупант про ситуацію у тилу та відсутність відпусток

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російський окупант

Військовослужбовець Росії відмовляється залишатися на позиціях у разі відсутності відпусток.

Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні.

– Я тут усіх перестріляю тоді. Я залишатися не збираюся. У мене ще у пістолеті 8 набоїв лишилося, – каже російський солдат.

Співрозмовниця розповідає, що серед знайомих військовослужбовців повертали лише багатодітних батьків і людей похилого віку.

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На що окупант каже:

– Руки гниють геть уже … трьох пальців не відчуваю.

Крім того, з розмови стає зрозумілим, що офіцерів на позиціях немає, командують ними молодші сержанти.

Також російські окупанти скаржаться на значні втрати та низький рівень продовольчого забезпечення на фронті в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ГУР

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