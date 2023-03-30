Сержанти без вищої освіти зможуть обіймати офіцерські посади – Міноборони

Березень, 30 в 15:58

Сержанти без вищої освіти, які беруть активну участь в бойових діях, зможуть обіймати офіцерські посади.

Про це на брифінгу у Military Media Center заявив заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони України полковник Сергій Литовченко.

Він зазначив, що в умовах інтенсивного ведення бойових дій суттєво підвищилась потреба у комплектуванні посад молодших офіцерів в ЗСУ.

Зараз дивляться

За його словами, на цей час первинні посади молодшого офіцерського складу комплектуються насамперед за рахунок випускників вищих військових навчальних закладів, офіцерів запасу, сержантів і старшин, які мають вищу освіту.

Проте сьогодні на посадах офіцерів проходить військову службу певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти та не пройшли відповідний військовий вишкіл.

Однак ці військовослужбовці набули вагомого бойового досвіду й успішно виконують службові обов’язки на цих посадах.

– Саме вмотивований та досвідчений особовий склад дає змогу нашій державі отримувати все нові перемоги та звільняти раніше окуповані території, – сказав Сергій Литовченко.

З метою підвищення укомплектованості первинних посад молодшого офіцерського складу під час дії воєнного стану 20 березня Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який направлено на підпис президенту України.