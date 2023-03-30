Скромне потепління у вихідні та сніг із понеділка: прогноз погоди на початок квітня

Березень, 30 в 13:25

31 березня до України надійде атмосферний фронт із заходу.

У зв’язку з цим у західних та північних областях пройдуть дощі.

Удень опади передбачаються в центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині.

Зараз дивляться

У столиці незначний дощ почнеться після обіду. Дощити, згідно з прогнозом, має й увечері.

У східних областях найближчої ночі йтиме мокрий сніг.

А вже завтра вдень опади припинятися, навіть визирне сонечко, прогнозує синоптик Наталія Діденко.

У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях та в Криму 31 березня переважатиме суха погода.

Температурні показники 31 березня

Стовпчики термометрів найближчої ночі показуватимуть від +4° до -4°.

Удень 31 березня в Україні очікується +6-12°, на Луганщині – +3-7°.

Доволі прохолодно в останній день березня буде й у Києві – уночі від 0° до -2°, удень – +6-9°.

Погода на початок квітня 2023 року

– Квітень у вихідні почнеться зі скромного потепління та західних дощів, – зауважує Наталія Діденко.

А вже в понеділок очікується чергове похолодання й навіть знову сніг.

Тепла погода затримається лише на крайньому Сході України.

Джерело: Наталія Діденко