Скромне потепління у вихідні та сніг із понеділка: прогноз погоди на початок квітня
31 березня до України надійде атмосферний фронт із заходу.
У зв’язку з цим у західних та північних областях пройдуть дощі.
Удень опади передбачаються в центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині.
У столиці незначний дощ почнеться після обіду. Дощити, згідно з прогнозом, має й увечері.
У східних областях найближчої ночі йтиме мокрий сніг.
А вже завтра вдень опади припинятися, навіть визирне сонечко, прогнозує синоптик Наталія Діденко.
У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях та в Криму 31 березня переважатиме суха погода.
Температурні показники 31 березня
Стовпчики термометрів найближчої ночі показуватимуть від +4° до -4°.
Удень 31 березня в Україні очікується +6-12°, на Луганщині – +3-7°.
Доволі прохолодно в останній день березня буде й у Києві – уночі від 0° до -2°, удень – +6-9°.
Погода на початок квітня 2023 року
– Квітень у вихідні почнеться зі скромного потепління та західних дощів, – зауважує Наталія Діденко.
А вже в понеділок очікується чергове похолодання й навіть знову сніг.
Тепла погода затримається лише на крайньому Сході України.
Джерело: Наталія Діденко