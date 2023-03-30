Березень, 30 в 1:12

У Верховній Раді думають над можливістю вручати повістки за допомогою месенджерів.

Про це під час національного телемарафону Єдині новини заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський.

– На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з’явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн, – сказав він.

Веніславський додав, що нардепи наразі розглядають можливість усунення бюрократичних проблем, пов’язаних з цим питанням.

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За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії була майже повністю сформована база мобільних номерів чоловіків, які підлягають призову, а технічні можливості, щоб упевнитись, що адресат отримав повістку, сьогодні є, впевнений він.

– Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом, – пояснив Веніславський.

Згодом член комітету ВРУ з нацбезпеки зазначив, що наразі не було зареєстровано відповідний законопроєкт.

– Говорити про те, що це вже є проєкт (закону, – Ред.) – ще передчасно. Ми працюємо в комітеті над питанням удосконалення системи мобілізації, мобілізаційної підготовки, оповіщення, вручення повісток тощо, – сказав він в ефірі телеканалу Київ24.

Раніше Веніславський казав, що наразі профільний комітет Верховної Ради працює над поправками до закону про мобілізацію.