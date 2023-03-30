Березень, 30 в 17:58

Україна готова забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною ЄС.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону Єдині новини.

За її словами, наразі процес повернення відбувається точково та є дуже складним і довготривалим.

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– Як представник уряду, я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія, – сказала віцепрем’єрка.

Вона додала, що пошук, а також усі необхідні процедури та дорога займають багато місяців.

Верещук нагадала, що Україна вже змогла повернути з території Росії 327 дітей, а якщо у дітей є батьки, то цим займаються саме вони. Водночас для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, опікується держава.

Раніше у Націнформаційному бюро повідомили, що українській владі сьогодні відомо про понад 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані під час російсько-української війни.