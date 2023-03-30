Українські захисники знищили 560 окупантів і майже 40 одиниць ворожої техніки за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 172 900 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 30.03.23:
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- танків ‒ 3610 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
- артилерійських систем – 2671 (+12) од,
- РСЗВ – 526 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 278 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 291 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.