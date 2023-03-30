Березень, 30 в 9:02

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 172 900 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 30.03.23:

Зараз дивляться

танків ‒ 3610 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,

артилерійських систем – 2671 (+12) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засобів ППО ‒ 278 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,

спеціальної техніки ‒ 291 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.