Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Українські захисники знищили 560 окупантів і майже 40 одиниць ворожої техніки за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Українські захисники знищили 560 окупантів і майже 40 одиниць ворожої техніки за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 172 900 своїх військових, з них 560 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 30.03.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3610 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2671 (+12) од,
  • РСЗВ – 526 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 278 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 291 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 400-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
Кривава бійня для росіян: генерал Міллі розповів про втрати вагнерівців у Бахмуті

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка