Березень, 30 в 18:58

Для осіб з офіцерського складу граничний вік прийняття на військову службу за контрактом збільшать до 32 років.

Про це заявив заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони, полковник Сергій Литовченко.

Він прокоментував внесення змін до закону Про військовий обов’язок і військову службу.

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– Зазначеним законом… надано можливість збільшити з 30 до 32 років (з урахуванням набуття права на пенсію за вислугою років за змішаною формою) граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу громадян з числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр і які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу, – пояснив полковник Литовченко.

Військовий чиновник повідомив, що згаданий закон дозволить приймати в період дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу військовослужбовців з числа сержантів і старшин, які не мають вищої освіти, але не менш ніж три місяці брали безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій і не менше ніж три місяці успішно виконують службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу. Це також дозволить їм присвоїти первинне військове офіцерське звання молодший лейтенант.

– Водночас таким військовослужбовцям, з метою підвищення мотивації до військової служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження на офіцерських посадах, надається можливість не пізніше шести місяців від дня припинення чи скасування воєнного стану пройти відповідний курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, – зауважив офіцер.

Раніше Литовченко заявив, що сержанти без вищої освіти, які беруть активну участь в бойових діях, зможуть обіймати офіцерські посади.

Джерело: Military Media Center