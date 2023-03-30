Березень, 30 в 20:56

Журналісти-розслідувачі з проєкту Схеми зафіксували спорожнілу базу російської армії у Бєлгородській області, де раніше базувався 237 танковий полк армії Росії.

Відповідні супутникові знімки бази росіян були опубліковані у Telegram-каналі.

Журналісти нагадали, що нещодавно аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) вказали на зняття з консервації Росією старої радянської техніки, щоб відправити на війну проти України застарілі танки часів Другої світової Т-54/Т-55.

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Зокрема, дослідниками були опубліковані фото ешелонів техніки РФ, яка рухалася з Далекого Сходу, що, ймовірно, свідчило про проблеми із оснащенням російських військових, вказують журналісти.

– Додатковим доказом цьому можуть бути спорожнілі військові бази в Росії. Схеми звернули увагу на одну з них, що у селі Солоті Бєлгородської області, вона розташована у 30 км від кордонів Харківської області. Там базується 237 танковий полк армії РФ, який, за даними Міноборони України, брав участь у бойових діях в районі міста Ізюм на Харківщині, – повідомили військові.

Зазначену базу почали будувати ще у 2015-му, втім завершили лише наприкінці 2020 року.

За даними російського інформагентства РБК, до будівництва була причетна компанія Мегалайн із Санкт-Петербурга, яку пов’язують із близьким до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним, що паралельно очолює російських найманців з ПВК Вагнера.

Схеми оприлюднили знімки бази у Солоті, зафіксовані супутником Planet Labs у період із січня 2022 року по березень 2023-го.

– Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії тут були сотні одиниць військової техніки, то станом на 23 березня 2023 року її вже майже не залишилося, – зазначили журналісти.

Раніше аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки Бахмута після атак Росії.