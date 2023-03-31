Дезертирство у лавах армії РФ процвітає: на Луганщині з військової частини втекли 50 окупантів

Березень, 31 в 18:46

Із підрозділів та військових частин РФ масово тікають окупанти. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували.

Про це повідомив Генштаб.

– Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів і військових частин, – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Також у Генштабі повідомили, що РФ не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському і Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав.

Фото: ГУР