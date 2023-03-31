Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Дивні “миротворці” здаються комічними. В ОП відповіли на заяву Лукашенка “припинити вогонь”

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Припинення вогню означатиме “право” Росії залишитися на окупованих територіях України. 

Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заклики президента Білорусі Олександра Лукашенка “припинити вогонь”.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зараз дивляться

– Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню означатиме право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Дивні “миротворці” здаються комічними, – написав Подоляк.

Радник ОП додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.

Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Білорусі виступив з промовою, в якій закликав “припинити бойові дії та оголосити перемир’я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків”.

Лукашенко під час промови кілька разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, зазначивши, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.

Читайте
Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі — його ініціатива

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка