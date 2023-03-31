Дивні “миротворці” здаються комічними. В ОП відповіли на заяву Лукашенка “припинити вогонь”

Березень, 31 в 17:54

Припинення вогню означатиме “право” Росії залишитися на окупованих територіях України.

Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заклики президента Білорусі Олександра Лукашенка “припинити вогонь”.

Про це він написав у своєму Twitter.

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– Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню означатиме право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Дивні “миротворці” здаються комічними, – написав Подоляк.

Радник ОП додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.

Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Білорусі виступив з промовою, в якій закликав “припинити бойові дії та оголосити перемир’я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків”.

Лукашенко під час промови кілька разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна, зазначивши, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць.