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Факти / Україна

Генерал США розповів про труднощі, які можуть чекати ЗСУ під час контрнаступу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
блокпост, український військовий, війна
Фото: УНІАН

Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг розповів про низку викликів, які можуть чекати на українських воїнів під час контрнаступу.

Про це Гертлінг написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, не виключено, що Збройні сили України можуть зазнати величезних втрат під час наступальних дій.

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Українським військам потрібно відновитися, та й російським теж – особливо після поразок під час їхнього зимового наступу.

Збройним силам України – переважно новобранцям – у наступальних та оборонних боях доведеться користуватися новою західною технікою, а це теж створює складнощі.

На думку американського генерала, Сили оборони України мають високий рівень боєздатності, проте їм все ще потрібна допомога. Та й проводити масштабні атаки та загальновійськові прориви може бути дуже складно.

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Гертлінг наголошує, що ЗСУ повинні одночасно виконувати дві місії: звільняти території та кількісно знищувати ворога.

– Справді складні завдання для сил, які вже воюють понад рік, – заявив американський генерал.

За словами Гертлінга, моральний дух російських військ залишається низьким, але вони дечому навчилися: кращому використанню радіоелектронної боротьби (допомагає в ураженні українських безпілотників); збільшувати запаси боєприпасів і провіанту; розміщувати розвідувальні камери для оповіщення про атаки українців; краще маскуватися; зміцнювати оборону.

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