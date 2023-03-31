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Факти / Україна

Повітряна тривога в низці областей: у Запоріжжі знову було чутно вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Повітряна тривога в низці областей: у Запоріжжі знову було чутно вибух

Удень 31 березня в Запоріжжі знову було чутно вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Повітряна тривога в той час, коли пролунав вибух у Запоріжжі, була оголошена ще в низці регіонів на Сході та Півдні країни.

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У самому Запоріжжі про небезпеку сповістили о 12:49.

Карта повітряних тривог 31 березня 2023

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Лише закликали людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати фото- та відеоматеріали, щоб не допомагати ворогу корегувати вогонь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Запорізька ОВА

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