Секунди до знищення: у Повітряних силах показали, як уночі збивали дрони-камікадзе

Березень, 31 в 9:27

У Повітряних силах ЗСУ показали успішну бойову роботу підрозділів протиповітряної оборони по дронах-камікадзе іранського виробництва, якими Росія вночі проти 31 березня атакувала Україну.

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На відео видно, як Shahed-136 знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування Схід.

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Нагадаємо, що вночі росіяни випустили із Брянської області РФ по українських населених пунктах 10 ударних безпілотників типу Shahed-136.

Ворожі дрони прямували через Сумську та Чернігівську області.

Один із них знищив підрозділ протиповітряної оборони Сухопутних військ та ще вісім – зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряного командування Схід.

Крім того, у небі над Україною було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей.

У Повітряних силах ЗСУ припускають, що це, імовірно, були повітряні кулі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ